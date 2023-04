Millal sina viimati kleiti kandsid? Nüüd on aeg!

Üks klassikaline polokleit võiks olla iga naise garderoobis. Tegemist on ajatu ja klassikalise esemega, mis on ühtmoodi praktiline nii suvepäeval kui ka õhtul, nii platvormkingadega kui ka mugavate tenniste või loafers'itega.

Õun

Õunakujuline figuur tähendab seda, et enamik raskusest on kogunenud puusadest kõrgemale ja puusad ise on pigem kitsad. Selle kehatüübi esindajatel on enamasti ka laiad õlad ja selg. Kui soovid väikest visuaalset muudatust, siis lihtsaim viis on tuua tähelepanu ülakehalt ära – näiteks jalgadele!