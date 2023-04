Hambakliinikud, kelle kätte võid usaldada oma kauni naeratuse

Dr. Schults Hambakliinik – hambaravi Mustamäel

Arstide käsutuses on modernne tehnika, sealhulgas 3D-röntgen ja mikroskoobid, mis võimaldavad täpsemalt diagnoosida ning näiteks juureravis saavutada maksimaalset tulemust. Juureraviga tegelev arst ehk endodont peab oluliseks, et tööpiirkonnast saadakse kohe piisavalt täpne pilt, siis jäävad tarbetud korduvad visiidid ära. Mikroskoobi suurendus ja valgusjõud aitavad juureravis tuvastada väikeseid ja kitsaid juurekanaleid ning pragusid, mis on palja silma eest varjatud.

On patsiente, kellele seondub hambaraviga hirm ja ärevus. On ka ravijuhte, kus protseduurid võivad patsiendile olla ülimalt ebamugavad. Siis on parimaks lahenduseks hambaravi sedatsiooni all või üldnarkoosis. See on hea võimalus säästa ennast stressist, mis muidu ravile tulemisega kaasneks.