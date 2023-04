Psühholoog: sageli peitub unistuse taga pidada maha uhked pulmad mõni rahuldamata jäänud psühholoogiline vajadus

Ei, ma ei soovi sellega öelda, et kui mu elukaaslane otsustas kuue aasta pikkuse kooselu järel mulle lõpuks ometi sõrmuse sõrme panna, saatsin ma ta kuu peale. Ma ütlesin pikemalt mõtlemata jah, aga lihtsalt minu unistus suurest pulmast, imekaunist kleidist ja sellele järgnevast kuupikkusest mesinädalast oli saanud ühe suure tagasilöögi. Meil on piiratud eelarve. Lisaks on minu pilt abielust vahepeal väga palju muutunud ja olen endalt aina sagedamini küsinud, et... miks seda meie suhtele üldse vaja on?