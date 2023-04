Emafilosoofia

Kui lifti uksed taas avanevad, sõidab voodi raketina edasi, mina jälgimas sünnitusmaja laes põlevaid tulesid. Küll on eredad, nagu kosmoselaevas, mõtlen, üritades samal ajal suruda kurgust alla nutu- ja paanikasegust klompi, suurt nagu rändrahn. See ei pidanud ju nii minema. Kas keegi saaks helistada mu emale ja öelda, et ta viiks selle väikese valge beebivoodi ära... Palun. Korjaks kõik need pehmed lelud kokku, pakiks pisikesed püksid igaveseks kohvrisse. Ma ei suuda neid näha, kui astun koduuksest sisse ilma beebita.