Näohooldus, mille mõju näed juba peale esimest protseduuri. Kui tulemusi ei ole, saad raha tagasi!

Käisin veidi enam kui kuu tagasi oma esimeses WISHPro hoolduses ja olen sellest täielikus vaimustuses. Ma ei ole mitte kunagi varem peale näohooldust nii suuri silmaga nähtavaid tulemusi kogenud. Hooldus ise on ülimalt mõnus ja nauditav ning on täiesti uskumatu, et selliseid tulemusi on võimalik saavutada niivõrd lühikese ajaga! Peale hooldust on mu nahk silmanähtavalt siledam, pringim ja justkui „tõstetud“ ning seda ilusat sära jätkub veel mitmeteks päevadeks. Maksimaalse tulemuse saavutamiseks otsustasin läbi teha ühe korraliku kuuri ning käin hetkel hoolduses üks kord nädalas ning iga korraga on tulemus veelgi parem. Peale kuuri lõppemist hakkan hoolduses käima üks kord kuus, et saavutatud tulemust kenasti hoida! Ma olen loomult pigem skeptiline inimene, kuid WISHPro hooldust julgen südamest soovitada!