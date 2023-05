Kuidas säilitada oma juuste elujõud?

Lisaks hakkavad melanotsüüdid vanusega tootma vähem melaniini, mistõttu on juustes vähem neile värvi andvat pigmenti ning märgata võib esimesi halle või valgeid juuksekarvu. Kõik need muutused on normaalsed ja loomulikud, kuid see ei tähenda, et me oma juuste heaks midagi teha ei saaks. Näiteks tasub meeles pidada, et nagu naha puhul, mängib ka juuste tervise juures meie elustiil suurt rolli. Juuste vananemist võivad kiirendada näiteks liigne päikese käes viibimine, suitsetamine, ebatervislik toitumine ja stress. Seetõttu on oluline hoolitseda oma juuste eest, et aeglustada vananemisprotsessi ja hoida need terve ning elujõulisena.