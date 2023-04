KUULA | Lauljatar Rahel unistuste poole pürgimisest: võta rahulikult, aga ära loobu!

Rahel nendib, et noore tüdrukuna mõjutas film „Step up“ teda nii väga, et ta läks tantsutrenni ja oli veendunud, et sõidab Hollywoodi, kus temast saab tantsija. Ameerika Ühendriikidesse on ta sõitnud küll, aga selleks, et muusikavideot filmida.

Kuula lähemalt, millised rõõmud ja mured on teda muusikukarjääris saatnud ning miks on ta veendunud, et kõik on pidanud minema just nii nagu läinud on.