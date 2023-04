Kui lugusid sellest, kuidas mehed ja isad joovad, on kuuldud aasta­kümneid, siis naiste joomisharjumustest räägi­takse vähem – justkui oleks napsu­lembene naine suurem tabu kui mees. Ometi on naised minu ümber joonud nii kaua, kui mälu võtab. Ent kui palju on liiga palju?