Tänavused Kuldnõela ja Hõbenõela nominendid on selgunud!

Ketlin Bachmann



Žüriiliige Kristina Herodes: „Ketlin Bachmann hoiab moeloojana oma unikaalset joont, kus segunevad mässumeelsus, poeesia, intellektuaalsus ja spirituaalsus. Ainult tema suudab kavandada asju, mis on lihtsad, kantavad, kuid samas ääretult laetud. Sa ei vaata mööda tema rõiva kandjast, kuid Ketlin Bachmanni disaini kandes ei mõju sa ka iial tähelepanu kerjajana. Seksapiil on alati timmitud eneseteadlikkuse ja kuraasiga. Sõnum oleks justkui: Ma tean, et ma näen hea välja. Ma teen seda enda jaoks. See, et ka sina seda näed ja imetled, on sinu enda mure! Bachmann on moeloome aastate jooksul kujundanud välja mitmeid unikaaltehnikaid aplikeerimisest plisseerimiseni. Ta suudab moedisainiks muuta pea iga kanga, puuvillast lateksini. Eraldi aplausi väärib Ketlin Bachmanni erakordselt peen värvimeel, mis iseloomustab kogu Embassy of Fashioni disainerite tiimi. Kuid, rääkides Ketlinist, tuleb ka kõige helgema loo puhul mängu mõni tige tõmblukk pealispinnal, grammike punki ja musta.“