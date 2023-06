Salat grillile!

Grillimiseks süüta söed – hea on selleks kasutada spetsiaalseid pehmeid süütekuubikuid, aga töö teeb ära ka toiduõliga immutatud majapidamispaber (suska mõned nutsakad süte alla) või suurem gaasipõleti. Süütevedelikku ära pigem kasuta, sest see võib jätta toidule spetsiifilise lõhna. Söed on toidu jaoks valmis, kui need hõõguvad, on kaetud hallika tuhakihiga ning saad kätt hoida umbes 10 cm kaugusel grillrestist vähemalt 5 sekundit. Kasuta pikema valmimisajaga komponentide puhul kaant – nii küpseb toit ühtlasemalt läbi. Hoia kaanel paiknevad õhuavad selleks kindlasti avatuna. Kiirelt jumet vajavad toidud, nagu sai ja puuviljad, küpseta aga pigem lahtisel grillil.