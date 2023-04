FOTOD | Vaata imearmsat lapsepõlvefotot supermodellidest õdedest Bella ja Gigi Hadidist

Mõlemad õed on supermodellid, ent palju on spekuleeritud selle üle, kumb siis ikkagi edukam on. Gigil on suurem Instagrami jälgijate hulk - 72,7 miljonit. Nooremal õel Bellal on see 49,8 miljonit. Väidetavalt on Gigil modellina ka kõrgem tasu. Bella on jällegi valitud maailma kõige ilusamaks naiseks.