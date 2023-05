KUULA | Ilusüstid lõunapausil

Tartus asuva esteetilise kirurgia erakliiniku Clinica arst dr Isabella Heido tõdeb, et ilusüstipatsiendid on enamjaolt 30–60-aastased naised, aga on ka erandeid ja vähesel määral käib ka mehi. Neile, kes on valmis vähemate kortsukeste ja värskema välimuse saavutamise teel ilusüstide kasuks otsustama, jagab dr Heido teadmisi selle kohta, millal on õige aeg süstidega alustada, milliseid süste kuhu piirkonda üldse tehakse, kaua tulemus püsib, missugused on ilusüstide võimalikud ohud ja kuidas näeb välja hästi tehtud ilusüstide tulemus.