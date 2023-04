Kuidas olla leinavale lähedasele toeks? Nõustaja: luba tal väljendada tundeid ilma hinnangut andmata

„Olulisim on mõista ennast ja oma kaotusvalu ning see sõnastada. Seejärel tuleb endal lubada seda kogeda,“ õpetab Laane. Ka positiivne muutus võib tema sõnul esile tuua leinareaktsioonid. Näiteks kui kolitakse uude elukohta, aga seejuures jäetakse maha vana tuttav kodu koos sealsete inimeste, harjumuste ja igapäevaste teeradadega. „Sellega võib kaasneda kurbus, mis on loomulik osa muutusest, ning samal ajal võime tunda rõõmu uuest kodust ja õnnetunnet. Lein on konfliktsete tunnete kogum, mida põhjustab tuttava käitumismustri kadumine või muutumine.“