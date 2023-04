FOTOD | Maailmakuulsa moemaja Valentino brändisaadik on kuulus inglise näitlejanna

Naine tegi avaliku postituse, kus seisis enda ja oma keha õiguste eest. Valentino peadisainer Pierpaolo Piccioli ütles The New York Timesile antud intervjuus, et pärast seda tahtis ta näitlejatariga kindlasti ka ise rääkida. Mehe sõnul oli postitus äärmiselt õige, sest ta oli ise kuid rääkinud, et ilu on unikaalne, erinev, vastanduv. „Florence palus ainult oma valikuid austada ja see on see, mida ka mina oma kollektsiooni tehes ütlen.“