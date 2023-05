Mis on tupekuulid? Tupekuulide kasutamine ja millised tupekuulid valida?

Kuidas kasutada tupekuule?

Tupekuulide kasutamiseks tuleb pingutada tupelihaseid (vaagnalihas ehk PC-lihas). Seda on leida väga lihtne – sama lihas, millega hoitakse kinni uriini või proovitakse urineerimise ajal pissimist lõpetada. Selle pingutamisel tekib tunne, nagu liiguks lihas taha ja allapoole. See ongi tupelihas või vaagnapõhjalihas.

Kui lihas on leitud, siis leidke ka mugav ja pingevaba positsioon, näiteks istudes, ja sisestage õrnalt kuul või kuulid tuppe. Ärge hoidke jalgu laiali, vaid pigem koos, et kuulid seisaksid kindlalt paigal.

Kui istudes on lihased piisavalt tugevad, siis proovige sama harjutust teha seistes ja samuti kolm korda päevas. Kui ka seistes on lihas piisavalt arenenud (tupekuulid ei kuku harjutuste tegemise ajal välja), siis tõstke toonust ja tehke samal ajal kükke.

Kui tupekuulid ei kuku välja ka kükkide tegemise ajal, siis olete jõudnud viimase tasemeni – hoidke kuule sees igapäevase rutiini ajal, näiteks tehes kodutöid, väikese jalutuskäigu ajal või dušši all käies. Kindlasti veenduge, et lihased on piisavalt tugevad ning jalas on püksikud, et kuulid ei kukuks välja potentsiaalselt piinlikes olukordades.