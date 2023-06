Emmates emadusjooni

Teismeeas kasvasin lapsepõlve trullakusest lihtsalt välja. Olin täiesti tavalise kehaga nooruk, aga enesekindlusele oli juba liiga suur hoop antud. Mäletan, kuidas võisin kaua oodatud üritustele minemata jätta, sest töinasin peegli ees. Tol ajal said järele proovitud vist kõik imenipid ja -dieedid – küll on toidukile ümber jooksmas käidud ja veepäevi tehtud. Jumal tänatud, et mul on tundlik keha, mis andis juba esimeste lolluste peale märku, et nii ei tohi.