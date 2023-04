Rõõmusõnumid! Kaua oodatud seriaali „Seks ja linn“ teine hooaeg on peagi kohal!

Peaosatäitja Sarah Jessica Parker andis juba septembris teada, et sarja uue hooaja võtted on käimas, kui postitas oma Instagrami lehele stsenaariumi kaanepildist foto.

Jaanuaris jõudsid avalikkuseni fotod võtteplatsilt, kus on näha peategelast Carriet käest kinni jalutamas oma kunagise suure armastuse Aidaniga. Vaata lähemalt SIIT.

Nüüd on asi ametlik! Veidi üle kuu aja ootamist, sest juunis on HBO platvormilt võimalik teist hooaega vaadata.

Ka seriaalis kaasategev näitleja Sara Ramirez on oma Instagrami kontole postitanud foto enda nimekaardist.

Seriaal keskendub armastatud tegelaskujude Carrie, Miranda ja Charlotte’i eludele viiekümnendates. Kes on lesk, kellel on teismelised lapsed, millega kaasnevad omad probleemid. Lisandunud on veel mitu tegelast, kes seriaalile värskust annavad.

Teadupärast Kim Cattrall seriaalis osaleda ei soovinud. Nii pole Samanthat pildiliselt näha. „…And Just Like That“ esimeses hooajas on küll silmata tema ja Carrie sõnumite vahetust, aga see on ka kõik. Samantha elab uue seriaali järgi Londonis.

On „Seksi ja linna“ fänne, kes on kiitnud seriaali oma progressiivsuse poolest. Teemaks on toodud nii rassilised, seksuaalsed kui ka soolised küsimused, ent on ka neid, kes kritiseerivad uusi episoode.

Moe osas ei ole me pidanud pettuma. Oleme näinud elusuuruses Valentino ballikleite, Norma Kamali kleiti, samuti ka Falguni Shane Peacocki loomingut.

Jah, me ei näe seriaalis Kim Cattralli, aga samuti ka Chris Notti, kelle mängida oli Mr Bigi roll. Pärast seda kui esimene episood oli välja tulnud, ilmnes, et teda süüdistatakse seksuaalses ahistamises. Noth on kõiki väiteid eitanud.

Vaata uue hooaja treilerit!