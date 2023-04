Miks pensionäridele kanepiõli? 82-aastane vanaema sai tagasi oma elujõu ja rõõmu

Olen harjunud oma emaga igapäevaselt suhtlema ja minu üllatuseks vastas juba veebruarikuu alguses mulle telefonis naeratava häälega naisterahvas. Küsisin emalt tema enesetunde kohta ning üle mitme aasta kinnitas ta vastuseks, et tunneb ennast väga hästi. Ainus, mille üle ema naljatlevalt kurta oskas, oli see, et ei kuule enam öösel kalli abikaasa tualetiskäiku, sest on nii sügavas ja rahulikus unes. Naistepäeval külastasid minu lapsed oma vanavanemaid ning ka nende imestus oli suur. Mammal oli taas söögiisu ning külaskäik möödus rõõmsatel nootidel – ei olnud mingeid tavapäraseks saanud torinaid ega porinaid. Uskumatu! Laste soov oli, et see elujõust pakatav enesetunne jätkuks mammal ka edaspidi.

Mammal oli taas söögiisu ning külaskäik möödus rõõmsatel nootidel – ei olnud mingeid tavapäraseks saanud torinaid ega porinaid. Uskumatu! Laste soov oli, et see elujõust pakatav enesetunne jätkuks mammal ka edaspidi.

Enne kui ema avaldas soovi kanepiõli proovida, olin sellest kuulnud vaid tuttavatelt. Mamma oli aga lugenud ajakirjast, kuidas inimesed kanepiõlist abi on saanud, ning kuna tema peamine soov oli leida viis, kuidas jõuda parema uneni, siis asusin ennast kiiresti teemaga kurssi viima. Samal õhtul koju jõudes guugeldasin põhjalikult ning usaldusväärseim tundus just kodumaise tootja Zen Native'i koduleht . Otsustasin, et südamerahu tagamiseks lähen kohale, et tootega lähemalt tutvuda, kanepiõli ise proovida ning uurida lisainfot näidustuste ja vastunäidustuste kohta. Zen Native'i tiim oli väga vastutulelik ning mulle selgitati põhjalikult, mida, miks ja kuidas. Suhtlesin sel teemal ka oma õega ning otsustasime üheskoos kinkida jaanuari lõpus emale sünnipäevaks 15% CBD õli pudelikese.

Minu 82-aastane ema, keda kutsume peres hellitavalt mammaks, elas kümme aastat tagasi üle ajuinsuldi. See oli meile väga raske löök, sest pidime õpetama mamma taas käima ning rääkima. Mäletan isegi, et õpetasin talle aabitsa abil piltide ja sõnade kokkuviimist. Õnneks oli mamma kõrval ustav abikaasa, tänu kellele jagus tal motivatsiooni paranemise poole püüelda. Siiski oli ema kimpus rahutu unega, mis sai alguse nii ärevushäiretest, ülemõtlemisest kui ka muretsemisest. Öeldakse küll, et muretsemine on emade jaoks loomulik, kuid kui sellega kaasnevad tasakaalu- ja südamerütmihäired, siis mõjub iga ärritav tegur laastavalt. „Prillitoos“ ei pakkunud enam elujõudu ning kokasaated ei kustutanud nälga. Emal oli keeruline leida hingerahu ja rõõmu oma elusügises. Selle vastu ei aita valuvaigistid ning perearstide silmis oled lihtsalt üks tüütus, sest passist vaatab vastu sünniaasta 1941.

Meie eludes on tagasi naeratav ema, vanaema ja abikaasa.

Uues kuues ema

Tänaseks on mamma kasutanud kanepiõli juba kolm kuud ning saan kindlalt öelda, et CBD õli kasutamine on toonud suure muutuse. Meie eludes on tagasi naeratav ema, vanaema ja abikaasa. Märtsikuu lõpus tegime väikese pausi, kuid nähes tagasilööke, soetasime mammale sooduspakkumise ajal uue kanepiõli pudeli. Olen soetanud emadepäevaks juba kolmanda 15% Zen Native õli pudelikese ja vajadusel annan selle varem üle. See tõesti mõjub närvisüsteemile rahustavalt!

Inimesele, kes ei ole ise enam nii tugev, et tegeleda mediteerimise või iseenda mõjutamisega, on CBD kanepiõli ülitõhus looduslik vahend. Kiidusõnu jagub ka mammal, kes on soovitanud õli ka unetule naabrimehele. Meie ise elukaaslasega oleme leidnud enda jaoks kanepiõietee, mis sobib ideaalselt veiniklaasi asemel väsitava tööpäeva lõpetuseks. Tee mõrkjas maitse ei kutsu kõrvale krõbistama küpsiseid ega mõttetuid võileibu, küll aga tagab pika ja kvaliteetse une.

Kuidas aitab CBD õli ärevushäirete ning uneprobleemide korral?

CBD õli on tõhus viis leevendamaks erinevaid tervisehädade sümptomeid. Nimelt suudavad kehale antud looduslikud kannabinoidid lõdvestada pingeid ja luua heaolu, et toetada loomulikul ja looduslikul viisil tervenemist. Võrreldes muude alternatiividega, nagu alkohol, melatoniin või antidepressandid, on märkimisväärne, et just CBD-st on paljud inimesed ilma ebameeldivate kõrvalmõjudeta abi saanud. CBD õli mõju on lühiajaliste probleemide korral märgatav juba esimesel kasutusel.

Kui ka sina tunned, et ärevushäired ning uneprobleemid ei anna sulle või sinu lähedasele rahu, siis selleks sobivad CBD tooted leiad Zen Native e-poest.