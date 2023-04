VIDEO | Kuningas Charles ja šokolaadivabrik. Tema majesteedist tehti elusuuruses magus skulptuur

Idee autoriks on firma Mars Wrigley. Büsti tegemisel on kasutatud üle kolme tuhande kilo sulatatud Celebrationsi maiustusi, mis võrdub umbes 2875 üksikut kommi. Skulptuur kaalub 23 kilogrammi, mis on veidi enam kui 17 liitrit sulatud šokolaadi.

Meistriteose autoriks on Jennifer Lindsey-Clarke, kellel läks 130 tundi, et seda kuju teha. Ajaliselt valmistati büsti neli nädalat, kuna valmistamise etappide vahepeal peab laskma šokolaadil taheneda.

Kuninga jaki õlgadele on asetatud Twixi, Milky Way, Galaxy ja Bounty kommid. Krae on tehtud aga Maltesers Teasersitest. Rinnal olevad medalid on samuti erineva maitsega šokolaadid.