EKSPERIMENT | Nädal printsessina: föönisoengud, pilatesetreeningud ja ülemteeneri poolt serveeritud friikartulid

Täna on Ühendkuningriikides pidupäev, mil kroonitakse kuningas Charles III. Kogu maailma pilgud on kuninglikul perel. Kaunid kleidid, malbed naeratused ja suursugusus tundub klantspildikult kena. Taasavaldame 2018. aastal avaldatud loo eksperimendist nädal aega printsessina, et paremini aimu saada, mida selline „amet“ endast kujutab. Seda Sussexi hertsoginna Meghani näitel, kes on nüüdseks koos abikaasa prints Harryga kuningakojast lahkunud ning kuulduste kohaselt tänasel kroonimistseremoonial ei osale.