Kestlikkus on üha menukam ka maailmakuulsate kaubamärkide seas. Saa tuttavaks: Coachtopia, Coachi uhiuus väike õde

Coach on loonud uue kestliku tootesarja, et aidata moes rohelist mõtlemist arendada. Selle nimi on Coachtopia.

Esimeses kollektsioonis on nii meestele kui ka naistele mõeldud kotid ja aksessuaarid. Tooted on erksavärvilised. Kampaania „The Summer I Turned Pretty“ esinägu on näitleja Lola Tung.

Coachtopia nimetab ennast ise maailmaks, kus töö käib. Coach on ka varem kestlikke projekte teinud. Näiteks 2021. aastal loodi programm „Coach (Re)Loved“, kus üle 20 000 toote sai uue elu.

Coachtopia tooted on tehtud Coachi tootmisest üle jäänud materjalidest või vähemalt 50% taastöödeldud nahast. Pusad ja T-särgid on valmistatud 95% ulatuses taaskäideldud puuvillast. Kottide metallosad on samuti 70% ulatuses uueks loodud vana. Kui kangast kotid on 100% taastöödeldud polüestrist, siis jalanõud koosnevad 40% ulatuses bioloogilisest materjalist.

Toodete mõte on see, et neid vajaduse korral ka parandataks või ümber disainitaks, et asjade eluiga oleks võimalikult pikk.

Selle tagamiseks võtab Coachtopia tagasi kõiki oma tooteid, vahet ei ole, kui vanad või räsitud need on. Seejärel luuakse uusi võimalusi nende kasutamiseks. Muuseas saavad ostjad oma tootele ka digitaalse passi, mille abil on võimalik jälgida, mis nende endisest esemest saanud on.

Coachtopia üks eripära on ka see, et kaubamärk pöördus z-põlvkonna kliimaaktivistide, kunstnike ja disainerite pole, et ühiselt mõelda, millised esemed võiksid kollektsioonis olla.

Esimene noor moelooja, kellega koostööd tehakse, on 25-aastane New Yorgi elanik Sabrina Lau, kelle graafikat näeb Coachi kangast kottidel ja T-särkidel.