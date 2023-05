Met Gala: Näitleja Nicole Kidman kandis suursündmusel kleiti, mida oleme ka varem näinud

Näitlejatar Nicole Kidman saabus Met Galale koos abikaasa Keith Urbaniga. Naine kandis Karl Lagerfeldi disainitud kleiti, mis oli tema seljas ka 2004. aastal parfüümi Chanel No. 5 reklaamis, mille režissööriks oli Baz Luhrmann. Video sisu on sarnane filmile „Moulin Rouge“, mis oli mõni aasta varem välja tulnud ja osutunud tõeliseks kassahitiks. Luhrmann on ka tunnistanud, et küllap oli veel oma linateose lummuses.