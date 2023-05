Liina otsis pikalt lahendust sagedastele peavaludele ja unehäiretele, kuni lõpuks leidis midagi, mis aitas

Pärast kahenädalast õli kasutamist võin kindlalt öelda, et tänu CBD-õlile on mu elukvaliteet tohutult paranenud. Olen saanud paremaks õppuriks ja töötajaks ning tunnen, et isegi pärast tööd ja kooli on mul veel energiat üle, et tegeleda enda hobidega. Samuti on õli kasutamine positiivset mõju avaldanud minu suhetele pere ja sõpradega, sest suudan rohkem hetkes viibida ega muretse asjata.

Pärast kahenädalast õli võtmist võin kindlalt öelda, et tänu CBD-õlile on mu elukvaliteet tohutult paranenud.

Samuti hakkasin öösiti paremini magama, mis oli teretulnud kergendus, sest olin pikka aega võidelnud ka unetusega. Üldiselt tundsin end tasakaalustatumalt ja keskendatumalt ning suutsin elu nautida, ilma et miski oleks mind tagasi hoidnud. See muutus oli minu jaoks väga suur ja ma tean nüüd, et olen leidnud midagi, mis minu puhul tõesti toimib.

Kodulehel www.hdrop.ee on praegu käimas emadepäeva kampaania, mille raames on kõik tooted 30% soodsamad . Kasuta ostes ka koodi DELFI10 ja saad lisaks veel 10% soodustuse. Kampaania kestab 7. maini.

Tööl ja ülikoolis käies ei saa aga väsimust ega stressi kuidagi vältida. Seetõttu olengi pikalt otsinud midagi, mis aitaks mul keerulise eluetapiga toime tulla. Olen proovinud ka erinevaid retseptiravimeid, kuid ükski neist ei ole piisavalt hästi toiminud või on neil liiga palju kõrvalmõjusid olnud. Hiljuti otsustasin viimaks sõbranna soovitusel proovida CBD-õli. Tegin seda just nüüd, sest kevadel tunnen alati suuremat stressi seoses kooli ja kevadväsimusega.

Kokkuvõttes on CBD-õli olnud minu jaoks elupäästev ja ma soovitan seda väga kõigile, kes võitlevad sarnaste probleemidega. See on aidanud mul oma ärevusega toime tulla, paremini magada ning vähendada peavalude sagedust ja intensiivsust. Tänu sellele, et see on looduslik ravim, millel on vähe kõrvaltoimeid, saan nüüd oma igapäevaelu nautida ja tulen stressiga paremini toime.

Mis on CBD ja milleks seda kasutatakse?

CBD ehk kannabidiool on teatud tüüpi kannabinoid ehk kemikaal, mida leidub looduslikult nii tööstusliku kui ka psühhoaktiivse kanepi taimedes.

CBD ei sisalda tetrahüdrokannabinooli (THC), nn peo- või ravikanepis leiduvat psühhoaktiivset koostisosa, mis tekitab uimasolekut. „Levinud on eksiarvamus, et CBD ja meditsiiniline kanep on sama asi, kuid see pole nii,“ on öelnud Cedars-Sinai epilepsiaprogrammi direktor dr Jeffrey Chung. „CBD üksi ei ole psühhoaktiivne.“

CBD-d kasutatakse kõige sagedamini kroonilise valu, ärevuse, põletiku ja unetuse raviks. Peale selle on leitud kindlaid tõendeid, et CBD võib aidata krampide all kannatavaid patsiente. 2018. aastal kiitis USA toidu- ja ravimiamet (FDA) heaks esimese CBD-d sisaldava retseptiravimi epilepsia raviks. CBD positiivsete toimete kohta on kirjutatud teadustöid ja selle ohutust on kinnitanud ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). Sellegipoolest soovitavad CBD müüjad oma arstiga nõu pidada, eriti kui tarbitakse samal ajal muid ravimeid.

Tavaliselt müüakse CBD-d õli, ekstrakti, veibivedeliku või õlipõhise kapslina. Samuti võib poelettidelt leida mitmeid toiduaineid, jooke ja ilutooteid, millele on lisatud CBD-d.

H Drop ja CBD-tooted

H Drop pakub erineva kontsentratsiooniga (5–30%) õlisid. CBD mõju on individuaalne, seega soovitame esmakordsetel tarbijatel alustada 5% õliga Joy of Spring või 15% õliga Calm After Storm.