Rahvusvaheline kleidikandmise päev on küll 1. juunil, kuid tegelikult päästab see riietusese meid välja kasvõi igal päeval aastas. Eriti palju tööd ja vähe puhkepäevi on kleitidel suvel, kui ees ootab hulk üritusi argistest pidulikeni välja.