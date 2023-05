FOTOD | Vaata esimesena moekunstnik Ketlin Bachmanni uue kollektsiooni loomingut!

Aldo, Ketlin ja Riina moodustavad Eestis ainulaadse disainerite trio, millelaadset pole teadaolevalt maailmaski. Nad on kolmekesi „ninapidi“ koos moodi loonud juba üle kahekümne aasta. Alates EKA lõpetamisest on nad tegutsenud ühises stuudios, millest kujunes välja loominguline ühendus Embassy of Fashion. Läbi aastate on Embassy of Fashion olnud üks Eesti moe väljapaistvatest lipulaevadest ja nende kolme peaga disainilohest on saanud Eesti moepilti markantselt ilmestav sümbol.