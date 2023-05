KUULA | Kuidas saada ühe päevaga pikad ja tihedad kiharad?

Juuksepikenduste spetsialist Maria Kanter Cybercati Ilusalongist on ka endale juuksepikendused paigaldada lasknud ja tulemus on vägagi loomulik. Aga kas professionaal teeb tänaval või kohvikus vahet, kas inimesel on juuksepikendused või mitte? Räägime ka lahti, kust need juuksed, mida pikendusteks kasutatakse, pärit on, mis on naturaalsete juuste suurimad eelised ja kuidas ning kui pikki juuksepikendusi paigaldatakse. Arutleme, kas juuksepikendused kahjustavad oma juukseid ja kuidas juuksepikendusi hooldada. Ning saame teada, kui kulukas on juuksepikenduste panek ja millise summaga peaks arvestama?