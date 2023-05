5 must-have kevadist ilutoodet

Ettevalmistust tuleks alustada D-vitamiini kuurist. Ikka selleks, et kui täitsa ära hoida kevadväsimust ei õnnestu, siis vähemalt õnnestuks leevendada sümptomeid. Lisaks väsimuse tõrjumisele annab vajalik kogus D-vitamiini värske ilme, sära ja tugevuse ka valgust vähe näinud juustele ja nahale. Profülaktilise kuuri läbimiseks on apteekrid on soovitanud tarbida preparaate, kus 20–30 μg (800–1200 IU) D-vitamiini. Nii näiteks on farmatseutidega koostöös valminud Bears with Benefitsi suhkruvaba D3 vitamiin (25 µg). Bears witth Benefitsi D-vitamiini on lihtne ja lustlik tarbida – kujult meenutab preparaat kummikommide karukesi, on mõnusalt magusad ja kõiksuguste kemikaalide vabad.

Ära unusta päikesekreemi

Ühest küljest on päikesevalgus väga vajalik ja ainult rõõm, et kevade saabumisega seda kollast kera aina rohkem pilvede vahelt paistmas on. Teisalt kaasneb päikesevalgusega UV-kiirgus, mis liigses koguses nahale karuteene teeb. Ka kevadpäike võib põhjustada nahale põletusi. Seepärast on õige aeg kasutama hakata päikesekaitsekreemi. Parim SPF näole on Bio Balance Even Tone Aqua Fusion. Parimaks teeb Bio Balance’i toote see, et päikesekaitsekreem tagab täisspektri 360° kaitse. Lisaks ühtlustavad tootes olevad antioksüdandid ja aktiivained nahatooni ja pleegitavad tumedaid laike. Paljude teiste päikesekreemidega võrreldes on Bio Balance Even Tone Aqua Fusion kerge ja nähtamatu tekstuuriga, parfüümivaba ja sobib ideaalselt kasutamiseks ka meigi all.

Hoolitse ka oma juuste eest