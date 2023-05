TikToki trend räägib uuest suhtemurest nimega „peika õhk“. Mis see on ja kuidas probleemile lahendust leida?

Kas on ikka õige süüdistada kõiges seda, et magasid mehe voodis? TikTokis jagatud videotes räägivad noored naised, et neil on vahel ärgates tunne, nagu nad poleks nädalaid pesemas käinud või nende šampoon järsku ei sobi neile enam. Miks see nii on? Kas selles on süüdi kehva hügieeniga mehed, teistsugune õhu kvaliteet või see, et sa lihtsalt ei saanud ärgata oma kodus? Võib-olla on asi aga hoopis milleski muus?