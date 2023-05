Rahvusvahelises moe- ja ilumaailmas karjääri tegev Mari Lakspere: see maailm ongi nagu filmis

Mari on pariis­lannade seas populaarse ripsme­salongide brändi Les Cils de Marie omanik ja ta õpetab naistele üle maailma popu­laarsust koguvat näoteipimist ja näofitnessi. Iluvaldkonda jõudis ta sisetunnet järgides. “Kõik suunad tulevad moest ja tajun hästi trende. Praegu huvitu­takse sisemisest ja välimisest ilust; ka mind ennast huvitab see rohkem kui näiteks šoppa­mine. Sain aru, et see on perspektiivikas.”