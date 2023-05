Tippkondiiter Hannah Hintlian: et oma unistust toita, teenisin resto ja kodu vahel liikumiseks lapsehoidmisega bensiiniraha

Hannah Hintlian (27) on võlur. Olgu, tegelikult küll kondiiter, aga pärast tema siidja tekstuuriga vanillikoogi proovimist on eksimine inimlik. Hannah teab, et köögis tasub hinnata rammusat koort ja priskesti võid, elus aga väärtustada klaas-on-pooltäis-suhtumist. See kolmainsus on tema püha retsept, mis avanud uksed ka Michelini tärnidega köökidesse.