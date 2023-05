KUULA | Karjääriredel Araabia Ühendemiraatides: fotosessioon Jason Deruloga, peod Eva Longoria ja Nicole Scherzingeriga

Pärast gümnaasiumi lõppu võttis juba kooli kõrvalt Olde Hansa restoranis ettekandjana töötanud Terje vaba aasta. Seda selleks, et koguda raha ja reisima minna. Nii ta ka tegi. Suur rännukirg pani pähe mõtte, et ehk võiks kandideerida stjuardessiks. See unistus ei täitunud, aga koju tagasi kange naine ei tulnud. Pangaarvel 40 eurot, jäi Terje Lähis-Idasse, kus sai tööle ühe hotelli restorani.