Eesti emad on rääkinud! Loe, mis on nende hästi hoitud ilusaladused

Aga mis ikkagi olid meie emade ilusaladused ajal, mil ilu ja tervise eest pidi hoolt kandma peamiselt koduste vahendite ja suust-suhu kuuldud nippide abil?

Emade ilunipid

Tuntud sisulooja Liis Velskeri ema sõnul oli tema peamiseks ilunipiks õues värskes õhus sportimine. Tõepoolest, sporditegemine jõu- või treeningsaalis on meie kliimas ilmselt kõige mugavam, kuid välitingimustes ehk pargis või metsas liikumine on teadlaste sõnul hulgaliselt suurema stressi maandava toimega ning mõjub paremini ka välimusele. Viimaks Eestissegi kohale jõudnud päikesepaiste paitab D-vitamiiniga, mis on kasulik luudele, liigestele, hammastele ja immuunsüsteemile.

Teine populaarne emade ilusoovitus oli kvaliteetne puhkus ja hea uni. Kiire elutempo juures on uni ja selle kvaliteet eriti olulised, sest mõjutavad otseselt naiste tervist ja välimust – hästi maganud inimene on reibas, ettevõtlikum, tema suhtlemine on vabam ja vahetum. Õige tasakaal töö, liikumise ja puhkuse vahel mõjuvad hästi tervisele ja välimusele, kurnatus ja vähene uni seevastu muudavad meid vanemaks ja koormavad immuunsüsteemi. Muide, kas teadsid, et naistel on suurem unevajadus kui meestel?

Kolmas oluline märksõna, mis emad välja tõid, oli miski, mis ilmselt kellelegi üllatusena ei tule – tervislik toitumine. Kindlasti tarbiti paar aastakümmet tagasi senisest enam ise kasvatatud ja kohalikku toitu, mis olid vabad säilitus- ja lisaainetest, kuid soovitus tarbida värskeid ja naturaalseid toite, kehtib ka tänapäeval.

Iluhooldused tehti omale käepärastest vahenditest