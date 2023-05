Anaalseks ei ole tabu: kuidas jõuda uute ja võrratute naudinguteni?

„Pealegi märgin seksuoloogina järgmist: kuna anaalseksi edu sõltub otseselt partnerite eelnevast valmisolekust ja saavutatud kokkulepetest, siis annab õnnestunud anaalseks tunnistust, et paari vahel valitseb suur usaldus,“ selgitab Makarova. Muuseas, puhtanatoomiliselt osalevad kõigil inimestel orgasmis ka päraku rõngaslihased (sulgurlihas), tõmbudes regulaarselt kokku.

Miks on anaalseks siiani tabuteema?

Enamasti muutub miski tabuks, kui see on keelatud või vähemalt on jäänud mulje, nagu oleks tegemist millegi keelatu või isegi lubamatuga. Nii on paljuski usunditest tulnud moraalikoodeks anaalseksi patuks nimetanud ja me elamegi teadmisega, et selles naudingut pakkuvas aktis on midagi väärastunut. Ning seesama tabustamine on tekitanud anaalseksi vastu ka pöörast huvi, mis on paraku ainult füüsiline, mitte vaimne.

Tabustamine, soorituse keerukus ja anaalerootika kättesaamatus asjasse mittepühendatuile teevad selle nii ahvatlevaks ja tähendusrikkaks — aga mitte siseneva partneri tunded. Tegelikkuses on ka anaalseks kahe inimese vahelise mõistmise ja kokkuleppe küsimus: see pole kohustuslik kõigile, kuid ei peaks olema „keelatud“ vaid seetõttu, et me ei tunne seda valdkonda. Koos partneriga ja miks mitte mõningate abivahenditega on võimalik anaalseks muuta võimsaks elamuseks.

„Sageli soovib mees anaalse vahekorra ajal veenduda, kui palju naine teda usaldab. Ja päraku arenenud sulgurlihase tõttu on mehel tunne, nagu siseneks ta iga tõukega oma partnerisse uuesti. Ka alluval või domineerival rollil on omamoodi atraktiivne jõud. Kui peenis tungib pärasoole ampulli teatud nurga all, tekitab see surve tupe esiseina G-punktile, mis on sageli väga tundlik. Lisaks stimuleerib see naist ja põhjustab erutust,“ õpetab seksuoloog.

Millistest „mänguasjadest“ ja lisanditest alustada?