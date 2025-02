„Ebaõigluse, kurbuse ja üksilduse tunne on lihtsalt nii suur.“ Paljud täiskasvanud naised pöörduvad teraapiasse just sel põhjusel

“Mina olen kade, kui keegi saab madalamal või samaväärsel ametikohal rohkem palka (võiks ju ise ka juurde küsida, aga julgusest jääb puudu). Kui keegi on imepeenike näiliselt pingutamata (võiks ju ka ise trenni teha, aga see mulle ei meeldi). Kui kellelgi on silmipimestav B+ korv (võiksin ju ka rinnad osta, aga ei taha opile minna). Kui keegi elab sotsiaalmeedias täiuslikku elu “kaks last, maja Pirital, kaks autot” (oleksin võinud ju samuti mõnele sellisele pakkumisele jah öelda, kuid ei olnud seda õiget tunnet) jne.