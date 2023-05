Justin Bieberi abikaasa Hailey tunnistas, et just see on põhjuseks, miks ta kardab lapsi saada

Fännid kiskusid vana teema mõne kuu eest taas üles. Kisa läks nii suureks, et Selena tegi oma Instagrami kontol avaliku pöördumise, kus palus Hailey rahule jätta. Gomezil on Instagramis üle 416 miljoni jälgija, mis teeb temast suurima jälgijate arvuga naise maailmas.

Nüüd selgub, et vihased sõnumid, internetikommentaarid ja e-kirjad on Hailey väga ära hirmutanud. Ühes intervjuus ütles naine, et tahab väga lapsi saada, aga kardab, et ka neist saavad küberkiusamise ohvrid.

Proua Bieber tunnistas, et nutab sellepärast vägagi tihti. „On piisav, et inimesed ütlevad asju minu, mu abikaasa või sõprade kohta, aga ma ei kujuta ette, kuidas suudaksin selle eest oma last kaitsta.“

Ehkki Selena fännid on Hailey peale maruvihased olnud, on mõlemad naised eitanud kuulujutte, nagu neil oleks omavahel kana kitkuda. Eelmisel sügisel poseerisid nad isegi ühisel fotol, et emotsionaalseid fänne rahustada.

Haileyl oli eelmisel aastal ka miniinfarkt. Ta ütles, et vahel ta tunneb, et kui ta on nii vihatud, siis oleks parem kodus diivanile kerra pugeda ja sinna jääda, ent ta lihtsalt ei ole selline inimene.

Lapsesaamise teemal andis ta veel ka kommentaari, et kasvatamise puhul saab anda endast ainult parima. Peaasi, et lapsed tunneksid ennast armastatud ja turvalisena.

Allikas: The Cut