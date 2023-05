FOTOD | Vaata, kes käisid futuristlikus izakayas uue menüüga tutvumas!

Kampai by Kim Mikkola avas Tallinna esimese izakaya*, mis ühendab endas Jaapani, Korea ja Eesti maitseelamused. Kim Mikkola (35) on rahvusvaheliselt tunnustatud Soome kokk, kes on varem töötanud maailma parima restorani Noma sous chefina ning tõi nüüd oma ainulaadse visiooni ja kogemused Eestisse.