FOTOD | Näitlejatar Blake Lively värvis juuksed ootamatut värvi

Punane juus on tingitud filmi „It Ends with Us“ võtete pärast. Näitlejatari nähti esmaspäeval New Jerseys. Blake'i juuksed olid punakat tooni ja lokkis. Uue välimusega meenutab ta veidi merineitsi Arieli.



Kindel on see, et vahet ei ole, mis värvi Blake Lively juuksed on — ta kannab kõik variandid välja.