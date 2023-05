JÄRJEJUTT | IX osa. Hämmeldunud prantslannast tuttav: teil ei olegi Eestis aperitiivi? Millal te siis krõpse ja tapenaadi sööte?

Oma igakuist suurepärast tasuta võimalust keelt praktiseerida ei tahaks siiski käest lasta ja võtan end kokku. „Kui mind on kutsutud prantsuse koju aperitiivile, siis mida oleks viisakas kaasa võtta?“ uurin minu käte kallal toimetavalt verinoorelt Claralt. Tegelikult on mul tõepoolest sellele küsimusele vastust vaja teada, sest oleme oodatud aperitiivile, mille üks osapool on küll eestlanna, aga tema elukaaslane ja kombed on kohalikud. Olen loetu ja kuuldu põhjal kokku pannud, et aperitiiv on väike seltskondlik koosviibimine klaasi veini või mõne muu lahjemat sorti alkoholi ja pisikeste snäkkidega, mis eelneb õhtusöögile. Olles sellisele sündmusele kutsutud, on viisakas jääda külla maksimaalselt tunniks või pooleteiseks. Pärast seda lähevad külalised oma teed ja pererahvas hakkab õhtust sööma. Mulle see mõte meeldib. Tahaksin tihti sõpru näha, aga pidulikule õhtusöögile kutsumiseks pole aega või energiat. Aperitiiv on seega hea lahendus.