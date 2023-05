FOTOD | Viru Keskus tähistas renoveerimistööde lõppu: meeleolukas programm, põnevad modellid ja palju säravaid peokülalisi. Vaata järele!

Viru Keskus tähistas eile oma 20-aastase ajaloo suurimate sisemiste renoveerimistööde lõppu Ringmängu peoga. Täielikult uuenenud ja värskelt istutatud rohesammastega palistatud aatriumis esinesid rohkem kui 1500 esinesid Kitty Florentine, Ewert and The Two Dragons, Sander Mölder ja Puuluup. Moehuviliste pilke püüdis uuenenud keskuse esmaklassilisest valikust kokku pandud julge ja meeldejääv moeetendus, kus lavalaudadele kõndisid modellid, keda tavapäraselt on näha hoopis teistes rollides.