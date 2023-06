Rängast rõõmust

Kui Saaremaa tüdruk Triin 1993. aastal 12aastaselt esimest korda Tallinnas käis, läks ta Viru keskuse Hesburgerisse friikartuleid sööma. „Sõin ja imestasin – mõtle, mis kõik on võimalik, kui me ei ela enam Nõukogude Liidus. Elagu vaba Eesti! Elagu Nike tossud ja Hesburger! Tundus, et kätte on jõudnud aeg, kui inimene võib saada, mida iganes ihkab.“