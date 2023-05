FOTOD | Moefopaa või mugavus ennekõike? Jennifer Lawrence'i ootamatu valik Cannes’i punasel vaibal

Uhke peokleidi all peitsid ennast mustad varbavaheplätud. Arvatavasti on näitleja Kristen Stewart kolleegi valiku üle uhke. Stewart on avalikult kritiseerinud seda, et pidulik riietumisstiil eeldab naistelt kõrgeid kontsi. Aastal 2017 ütles Kristen, et senikaua kuni mehed ei pea kandma kontsasid ja kleiti, ei tohi seda ka naistelt nõuda.