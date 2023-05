Jane Fonda: režissöör tahtis minuga magada, väites, et ta peab rolli tarbeks nägema, milline mu orgasm on

Jane Fonda oli külaline Bravo jutusaates „Watch What Happens Live“, mille juht on Andy Cohen. Intervjueerija küsis Oscari võitnud 85-aastaselt näitlejatarilt, kas ta elus on olnud mõni mees Hollywoodist, kes püüdis teda voodisse saada, ent see ei õnnestunud.