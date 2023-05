Vananevad nagu hea vein või on abi plastilisest kirurgiast ja täitesüstidest? 10 staari, kelle välimus on aastate jooksul silmnähtavalt muutunud

Maailmakuulsate staaride seas on ilukultus elukutse lahutamatu osa. Juba aastakümneid on selles osas otsitud abi ka ilukirurgidelt. On kuulsusi, kes tunnistavad, et on lasknud enda juures üht-teist kohendada, ent sageli soovitakse seda saladuses hoida.