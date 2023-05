Tina Turner: kui oled õnnetu, ükskõik, kelle tõttu, lase temast lahti

Legendaarne roki- ja soulilaulja Tina Turner suri pärast pikka haigust 83-aastasena. Turneri repertuaari kuulusid sellised hitid nagu „Proud Mary“, „What’s Love Got to Do With It“, „The Best“ ja „Private Dancer“. Teda jäävad leinama abikaasa Erwin Bach ja kaks poega.