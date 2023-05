FOTOD | Académie Scientifique de Beauté tutvustas oma imelisi uusi tooteid — vaata, kes tulid uudistama

Restoranis Vatican algas päev sädelevalt. Lauad olid lookas maitsvate ampsude ja karge hommikumulli all, õhus heljus Académie uute toodete kütkestav aroom. Saabujaid võtsid vastu Académie Scientifique de Beauté juhid nii Eestist kui Prantsusmaalt — brändi Eesti esindajad Marit Hallik, kes alustas brändiga koostööd aastal 1993 , ja tema poeg Martin Joller , kes on Académie Eesti uus juht. Perefirma mitte ainult Prantsusmaal, vaid ka Eestis! Kohal oli ka Académie Beauté ekspordidirektor Cyrille Therme , kes on Académie Scientifique de Beauté asutajatest arvates juba neljanda põlvkonna esindaja.

Vaata suurt galeriid meeldejäävast peost:

Académie Scientifique de Beauté uus tootevalik

Académie Scientifique de Beauté uued kehatooted on inspireeritud ajurveeda ilurituaalist ja need sisaldavad ainult looduslikke koostisosi. Uute kehatoodete valitud toimeained on kurkumiekstrakt, orgaaniline suhkur, granaatõunaseemned, orgaaniline päevalilleõli, orgaaniline shea-või ja E-vitamiin. Põhiline toimeaine kurkum on tuntud oma põletikuvastaste ja rahustavate omaduste poolest, see kaitseb nahka oksüdatiivse stressi eest ja säilitab rakkudevahelist sidet.