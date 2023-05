Asendusema: tagantjärele mõeldes oleksin pidanud selle kohta rohkem uurima

35-aastane ameeriklanna Kelsie Kolter polnud asendusemadusele kunagi eriti mõelnud, kuid kui tema parim sõbranna haigestus emakakaelavähki ja ta kaotas võime lapsi saada, hakkas Kolter selle peale mõtlema. „See oli laastav. Sõbrannana ütlesin ma talle lihtsalt, et vaata, ma olen siin ja mina olen valmis sinu lapsi kandma.“ Kuigi sõbranna ei võtnud Kelsie pakkumist vastu, äratas see teema temas huvi. Tol ajal oli Kelsie 29-aastane, tema abikaasa teenis sõjaväes ja viibis sageli kodust eemal. Kelsiel ja tema mehel oli juba kaks last ning rohkem lapsi nad enda peresse ei planeerinud. Kolter otsustas hakata asendusemaks ja sõlmis lepingu esimese surrogaatlusega tegeleva agentuuriga, mida soovitati. „Tagantjärele mõeldes oleksin pidanud rohkem uurima,“ ütleb Kolter. „Ma ei teadnud sellest piisavalt…“