Hanna Martinson: olen oma olemuselt extra ja seda nii väljaütlemiste kui ka stiili osas

Kuigi Hanna jaoks on igas kevades uusi värve ja võimalusi, on praegune aeg talle muusikaliste võimaluste poolest esmakordne. „Päris palju demosid on laual. Hetk, kus ma ei olegi varem olnud. Valikuid on nii palju. Kindlasti tahaksin enne suve ühe loo välja anda. Elu käib praegu enamasti muusikarütmis ning samuti hindan ma väga reisimist ja olen ka sel aastal väga palju reisinud. Maailma nägemine ja uute kohtade kogemine on minu jaoks muusika kõrval paremuselt teine asi maailmas,“ ütleb ta ja täpsustab, et lisaks meeldivatele elamustele on reisimine tema jaoks ühtlasi ka vahend sisuloomeks.