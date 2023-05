Khloé Kardashiani avameelne pihtimus: tundsin ennast süüdi, kui võtsin asendusema poolt sünnitatud beebi endale

Khloé selgitab, et see oli kohati täiesti mõistusevastane. Väga keeruline oli leida ka sidet oma vastsündinud pojaga. Kim selgitas oma kogemusest, et on suur vahe, kas laps kasvab sinu kõhus või mitte. „Sellisel juhul beebi reaalselt tunnetab su südant. Puudutab su organeid. Mitte keegi teine siin maailmas ei saa sind niimoodi seestpoolt puudutada.“

Khloé lisab juurde, et soovib, et asendusemaduse teemal oldaks ausad ning selgitataks, kuivõrd erinev on see ise sünnitamisest. „Ma ei ütle, et see on hea või halb, see on lihtsalt väga teistsugune.“