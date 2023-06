Kertu (37) | Kui vahetasin antidepressandid CBD õli vastu, tundsin end taas inimesena!

Kohe, kui CBD õli pudel kohale jõudis, otsustasin antidepressante enam mitte võtta. Ma ei tea, kas see oligi nii tänu õlitilkadele, kuid ootamatult käis antidepressandikuuri lõpetamine väga valutult ja mingeid võõrutusnähtusid ei esinenudki. Nüüd, kui olen antidepressandid vahetanud täielikult õli vastu, tunnen end taas inimesena! Ja mitte selle halli varjuna, kes ma olin enne antidepressantide võtmist – ma saan olla jälle see mina, kes ma olin enne vaimse tervise kokku kukkumist. Raskeid hetki on muidugi siiani, aga turgutuseks on mul pudelike alati lähedal ja see toimib!

CBD-st ehk kanepiõlist ja selle positiivsest mõjust kuulsin ma oma sõbranna käest. Ta oli ise üsna sarnases olukorras, mistõttu otsustasin, et oleks patt jätta see proovimata. Hakkasin internetis otsima ja leidsin Zen Native 'i tooted ning enam polnud mingit kahtlust. Tegin esimese tellimuse kohe kõige kangemale 30% CBD õlile , sest tundsin, et lahjematest variantidest ei pruugi mul abi olla.

Antidepressantide kõrvalmõjud olid aga kohutavad – ma ei olnud mina ise, justkui oleks mind mõni paha vaim juhtinud. Alles siis, kui suuremate kõrvalmõjude aeg sai läbi, hakkasid antidepressandid toimima ilmselt nii, nagu pidid. Siiski ei märganud ma nende toimes mitte midagi positiivset – jätkusid nutuhood, meeleolumuutused, ma ei tundnud end ikka inimesena. Teadsin, et nii ei saa asi kesta ja ühel hetkel pean neist loobuma, kuid olin kindel, et loobumisest saab sama raske ja vaevaline teekond, kui oli ravikuuriga alustamine.

Täielik muutumine

Soovin, et oleksin CBD õlist teadnud enne, kui antidepressante kasutama hakkasin.

Nüüdseks olen kaks kuud olnud puhtalt kanepiõli tilkade peal ja minus on täielik muutus toimunud. Ma ärkan hommikul suurte mõtetega, olen koguaeg tegevuses, käin koertega jalutuskäikudel ja naudin kõike, mida teen. Mul on ära kadunud see endasse tõmbumine ja tahtmatus midagi teha. Kui varem olin pigem kinnine inimene, siis nüüd tahan kõigiga suhelda, ma suudan kõigile naeratada ja elu on ilus! Minu jaoks on veel väga positiivne üllatus see, et ma ei hakka enam igal pool nutma nagu varem. Kui varem keegi küsis „Kuidas läheb?“, siis tahtsin sellises olukorras nuttu lahistades põgeneda, kuid nüüd suudan ma vabalt ja avatult rääkida. Lisaks pole enam midagi järel aastatega tekkinud ebakindlusest. Ma tunnen end oma kehas hästi ja ilusana ning seda peab tundma iga naine!

Miks soovitaksin CBD õli ka teistele?

Tegelikult võiks CBD õli pudelike olla alati kaasas kõigil, kellel tuleb silmitsi seista keeruliste olukordadega või kes soovivad ka pingelisel hetkel tunda end iseendana. Tilku ei pea üldse tingimata koguaeg võtma, piisab ka sellest, kui kasutad kanepiõli ainult sel hetkel, kui tunned end kehvasti, et saada natukenegi koormat maha. Kindlasti soovitan aga õli proovida absoluutselt kõigil, kellele määratakse antidepressandid. Selle antidepressandipurgikese saab küll lihtsa vaevaga välja osta, kuid nii on veelgi lihtsam saata end isegi hullemasse plindrisse, kust välja roomata on raske. Soovin, et oleksin CBD õlist teadnud enne, kui antidepressante kasutama hakkasin, kuid ma olen äärmiselt tänulik oma sõbrannale, et ta nii reipalt mulle CBD õli alternatiivina soovitas.

TEADUS | Kuidas aitab CBD õli ärevushäirete ja depressiooni korral?

CBD on looduslik antidepressant, mis aitab vähendada ärevust ja stressi ning leevendada depressiooni sümptomeid, selle lõõgastav mõju on märgatav nii lühiajalisel kui ka pikemal kasutamisel. Mitmetest teadusuuringutest on selgunud, et CBD toimib ajus efektiivselt koos serotoniiniretseptoritega, mille tulemusena paraneb üldine emotsionaalne seisund ilma negatiivsete kõrvalmõjudeta. Lisaks aitavad CBD õlis sisalduvad looduslikud kannabinoidid lõdvestada pingeid ja luua heaolu, et toetada loomulikul viisil keha ja meele tervenemist.

Zen Native'i CBD õli saab ka sulle olla abiks ärevushäirete või depressiooni sümptomite leevendamisel, et saaksid lõõgastuda ning pakkuda oma kehale ja vaimule tuge tulemaks välja ka kõige raskematest olukordadest.

