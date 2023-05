FOTOD | Filmi „Väike merineitsi“ peaosatäitja soengu peale kulus filmi eelarvest 150 000 dollarit

Nimitegelase rolli mängib Halle Bailey. Juuksestilist Camille Friend, kes vastutas soengute eest ka filmis „Black Panther: Wakanda Forever“, avalikustas, et Halle’ile oli väga oluline, et ta juuksed näeksid filmis välja sellised, nagu need tal endal loomulikult on. Juuksur kohtus ka merineitsi osatäitja perega, et traditsioone paremini mõista: „Halle ema on väga spirituaalne ja kogu tema pere on väga kena. Sain aru, miks on tema jaoks nii oluline hoida oma juuste loomulikku välimust.“